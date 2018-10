Monika Štiková v otevřené zpovědi o svém životě Michaela Feuereislová

Monika Štiková chce udělat definitivní tečku za minulostí a rozhodla se (prý naposledy) promluvit. Probrali jsme vztah s jejími dcerami, jak to vlastně bylo s kočkami, kterých se zbavila, rozvod s manželem Michalem i její novou lásku s hokejistou Petrem, kvůli kterému se přestěhovala do městečka nedaleko německého Hannoveru. Monika se ráda řadí mezi celebrity. Ty zahraniční by si ale měla lépe nastudovat... Saša Šeflová

Sama jste nám zavolala a chtěla jste se sejít na rozhovor. Proč?

Protože mě zvedly ze židle některé lži od mých dcer a řekla jsem si, že už to není možné nechat úplně běžet. Ta poslední byla, že jsem neznámo kde vyhodila za jízdy kočky z auta. Kočky jsou obě Charlotty, já se o ně starala, a když jsem se stěhovala do Německa, požádala jsem Charlottu i Michala, jestli by se o ně nepostarali, bylo mi řečeno, že je hlídat nebudou, a ať si s nimi dělám, co chci. S Ornellou, která se do toho pak přimíchala, jsem tehdy nemluvila vůbec. Takže jsem požádala kamarádku o hlídání, ta to nezvládla a jedna kočička, Sisinka, se jí ztratila.

Tu ale nakonec Charlotta s Ornellou našly. Nebo to podle vás bylo jinak?

Hledala jsem ji já, čtrnáct dní jsem denně chodila v okruhu na Zličíně, kde byla naposledy vidět. Poznávala jsem místní lidi, rozdávala svoje telefonní číslo, kdyby ji někdo viděl, vylepovala letáčky, volala do útulku. Zhruba po měsíci mi jedna paní opravdu zavolala, že ji vidí pod popelnicí, ale já byla zrovna v Německu, 500 kilometrů daleko. Takže jsem volala Charlottě, která mi řekla, že je večer a nikam nepojede. Ale dala jsem jí číslo na tu paní, ona tam jela až druhý den a na základě mého kontaktu se Sisinka našla. Na facebooku to dcery prezentovaly úplně jinak.

A co s druhou kočkou?

Kde je Lilinka, to věděli. Řekla jsem jim, že je na statku u mojí kamarádky ve Zbuzanech, což je kousek. Nebylo to tam ideální, ale pořád nechtěl nikdo hlídat. Ale nebyla vyhozená, v útulku ani na ulici. A když jsem se teď vrátila, jela jsem pro ni a volala Charlottě, že pro ni Lili mám a předala jsem ji. Tak jen doufám, že se jako jejich majitelka bude o kočky konečně starat. Můj je pes, ten je se mnou celou dobu a je o něj dobře postaráno a nikoho s tím nezatěžuju.

To ale asi není všechno, co jste chtěla uvést na pravou míru, ne?

Ne. Naprosto mě šokovala Charlotta, když tvrdila, jak bydlení u mě bylo strašné, a dokonce jsem se někde dočetla, že mi měsíčně platili třicet tisíc. Lidi, co nepracovali. Realita je taková, že Charlottu a Ivka, od té doby, co se seznámili, jsem dvakrát sebrala z ulice a dala jim šanci bydlet u nás. Žádné takové peníze mi neplatili, ani by neměli z čeho. Charlotta za svůj život, je jí dvaadvacet, pracovala měsíc a půl. Kdybyste po ní chtěli jakýkoli zápočtový list anebo reference od zaměstnavatele, tak nemá nic. V létě jsem ji donutila jít do práce, ale jen co jsem se vrátila s přítelem z dovolené, už zase nepracovala. Jak je to teď, to opravdu nevím.

A Ivko pracoval?

Když se seznámili, dělal někde ve sběrných surovinách a měl za to úplně mizivé peníze. Neměl zdravotní pojištění, neměl doklady. To jsem mu všechno zařídila a on mi řekl, že je mi nadosmrti vděčen. Sehnali jsme mu i práci. Když se začaly natáčet Štiky, tak pracovat přestal. Oba dva jsem podporovala, dva mladé lidi, a živila je já, jedna ženská. Včetně nájmu, energií, internetu, telefonu, jídla, drogerie a cigaret. A dokonce jsem to dovršila takovou debilitou, že jsem je dvakrát pozvala i na prodloužené víkendy a na hory. Z těch hor mi doteďka dluží peníze. Pak už jsem bouchla do stolu a řekla, že za tu dobu, co nepracují, mi musí dluh vrátit, protože jsou zdraví mladí lidé a mám toho dost.

Na jakou částku jste to vyčíslila?

Na sto třicet tisíc plus škody na domě ve Velkých Přílepech, které způsobil Ivko při stěhování, to je dvacet osm tisíc. Je to jednoduché. Počítala jsem to za čtyři a půl měsíce, kdy nedělali vůbec nic. Půlka nájmu je patnáct tisíc, k tomu další poplatky za služby, jídlo a tak dále. Platila jsem i splátkový kalendář na zdravotní pojišťovně. Došla mi trpělivost a zavřela jsem kasu. To je ten důvod, proč mě teď Charlotta napadá. Chci se už starat sama o sebe a ne o cizího kluka, kterému jsem dala šanci. Ta sprostota, kterou ukázali, když jsem jim nastavila splátkový kalendář, aby mi platili tři tisíce měsíčně, byla naprosto zarážející. Sebrali se a utekli. A od té doby začal ten hnus, napadání a pomluvy. Řekla jsem si, že je na čase uvést to na pravou míru a očistit svoji osobu a čest.

Víte, kde teď Charlotta s Ivkem bydlí?

U Ornelly a Pepy v jeho pracovně a spí na jednolůžku.

Vy jste tedy dům opustila a přestěhovala se za přítelem do Německa?

Ano. Nepotřebuju ho, když tady pár dní v měsíci jsem, bydlím u své rodiny. Jinak jsem v Německu s přítelem, jsem zamilovaná. Máme od hokejového klubu krásný byt 3+1 s balkonem, je to tam moc hezké. Sice se říká, že po roce zamilovanost postupně odchází, ale my to máme naopak. Prožili jsme spolu takové věci, které možná lidi neprožijí za celý život. Tlak médií i rodin byl obrovský. Někdo tvrdí, že on je mladý. Ale je to chlap, což někdo není ani v padesáti. Stojí si za svým názorem, za naším vztahem, za mnou. Díky němu i tomu, že jeho rodiče poznali, jaká jsem, vycházíme všichni dobře. I moji rodiče Petra milujou. Když má chlap o dvacet, třicet let mladší partnerku, je to borec, ale u ženy to společnost bere jinak. Ale já se takovými pravidly, která jsou v Česku nastavená, řídit nebudu. Když takhle může žít Madonna, Tina Turner nebo Jennifer Lopez, tak proč ne já.

Spoluhráči vašeho partnera v německém klubu vás přijali dobře?

Naprosto. I díky tomu, že tam žádný jiný Čech nehraje. Cizinci jsou jiní. Jeden chodí s černoškou, další má o dost mladší přítelkyni, Petr má mě, a tak to berou. Jsme tam i stejně staré s jednou manželkou. Nikoho ani nenapadne se nad tím pozastavovat. Prezident jeho klubu mi zrovna nedávno řekl, že Petr má nejkrásnější ženu.

Už jste rozvedená?

Rozvod už je v plném proudu a bude to cobydup.

Svatbu s přítelem plánujete? A co dítě?

Klidně bych se znovu vdala, ale teď to není na pořadu dne. A miminko? My teď chceme cestovat, bavit se, užívat si sami sebe a života, něco budovat, pracovat. Všechno jde postupně. Věci nejdou přeskočit, ani je přeskočit nechceme. Sandra Bullock byla prvorodičkou v jednapadesáti letech, to je mi až za šest let, tak mám času dost. (pozn. redakce: Sandra Bullock nikdy neporodila. Má dvě adoptované děti.)

Svoji práci jste úplně opustila?

Firma zůstala Michalovi, nemohli bychom spolu dál pracovat. Spousta věcí jde dělat na dálku, a kdyby přišla zajímavá nabídka, nezříkám se jí. Německo není Amerika a jste tady za čyři hodiny. Dělám nějaké bártrové věci a na iPrima mám svůj pořad Svět podle Moniky a ten jede dál. ■