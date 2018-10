Neuvěřitelná proměna: Vítězce SuperStar narostla druhá brada a zmizely růžové vlasy

V maskérně strávila Tereza několik hodin. Foto: archiv TV Nova

„Před osmi lety mě všichni přirovnávali k Susan Boyle, a to jak po pěvecké, tak i po vzhledové stránce. Těším se na to, ale bude to hodně těžké,“ prozradila Tereza, která se jako dospívající slečna zúčastnila Talentu v roce 2010.

Pro Terezu nebude až tak těžké píseň Perfect Day zazpívat, ale co nejvěrněji Susan Boyle napodobit pohyby. „Bojuji s tím, jak se chová na pódiu. Ona je totiž velmi klidná a já jsem spíš takový živel,“ prozradila Mašková, které maskéři vytvořili zcela novou tvář. ■