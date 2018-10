Zdravotní problémy hned po příletu do Afriky: Milan Peroutka musel po náročném letu do nemocnice

Milan Peroutka přestal po náročném letu slyšet. Foto: Super.cz/Herminapress, Herminapress

„První fotky z Pobřeží Slonoviny jsem si představoval trošičku jinak. Ale co, jednou sem jedu s organizací Smiling Crocodile Charity pomoct sluchově postiženým dětem, tak co bych to byl za ambasadora, kdybych si nezkusil místní ORL na vlastní pěst,“ svěřil se Milan.

Než se do afrického státu dostal, musel třikrát vzlétnout a přistát. „Nějak těch šest vzlétnutí a přistání během jednoho dne neudělalo mému levému uchu úplně radost, tak držte palce, ať to dobře dopadne. Nakonec i kvůli svému problematickému bubínku jsem si tuhle organizaci kdysi vybral,“ prozradil Peroutka, který odjel do hlavního města Pobřeží slonoviny natáčet hymnu pro osvětovou kampaň Because I Hear I Live.

„Není čas ztrácet čas, takže hlásím, že už jsem dnes i za nahluchla natočil ve studiu hymnu, zašli jsme do místního obchoďáku koupit dětem hudební nástroje a taky stylový africký outfit na dnešní večeři ve městě,“ prozradil Peroutka, který doufá, že se mu brzy udělá lépe. ■