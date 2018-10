Kvůli roli nesympatické doktorky v Ordinaci byla herečka fyzicky napadená: Byla jsem z toho hodně otřesená

Nepříjemný zážitek s fanatickým fanouškem Ordinace Super.cz

Herečka spolupracovala se spisovatelem a režisérem Patrikem Hartlem v divadle, sama vešla ve známost hlavně díky své roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Její postava doktorky Terezy Benešové je ale záporná, což v minulosti nepěkně odnesla. „Moje postava je labilní člověk. Lidé mi to dávají dost najevo,” zvedla Zoubková, která byla po svém nástupu do nekonečného seriálu asi před devíti lety dokonce fyzicky napadená. „Jednou mě pán kopl, pak na něj nalehla ochranka. Byla jsem z toho dost otřesená, to bylo nepříjemné.”

S faktem, že nehraje zrovna populární postavu, je herečka smířená. „Moje práce je to ustát. Takoví jsou lidé ve skutečnosti. Hrajeme jen lidi, kteří opravdu existují,” krčí rameny Monika Zoubková. ■