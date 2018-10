7 ikonických rolí Meryl Streep: Takhle se před kamerou mění rekordmanka v počtu oscarových nominací

Meryl Streep Profimedia.cz

V celé historii Hollywoodu se nenajde herečka, která by posbírala více cen a nominací než legendární Meryl Streep (69). A to její kariéra ještě zdaleka není u konce.

Herečka se může pochlubit třemi Oscary, přičemž Americká filmová akademie ji na cenu nominovala již jednadvacetkrát. Naposledy to bylo letos za film Akta Pentagon: Skrytá válka. Podívejte se na nejslavnější roli Meryl Streep. Ve filmu Železná lady ji můžete vidět dnes od 21 hodin na Televizi Seznam.

Lovec jelenů (1978)

Jednu z prvních rolí Streep ztvárnila v dramatu, jehož hlavní mužské postavy narukují do války ve Vietnamu. Meryl si zahrála Lindu, která v USA čeká na návrat svého partnera. Za tuto roli byla poprvé nominována na Oscara.

Kramerová versus Kramer (1979)

Už o rok později se herečka dočkala prvního Oscara díky rodinnému dramatu Kramerová versus Kramer. Cenu tehdy získal i její mužský protějšek Dustin Hoffman, který ve filmu po odchodu manželky sám vychovává sedmiletého syna.

Sophiina volba (1982)

Dalším triumfem Meryl Streep byla hollywoodská adaptace kultovní knihy Sophiina volba. Herečka zde ztvárnila Polku, která v sobě nese trauma z koncentračního tábora. Byl z toho druhý Oscar.

Ďábel nosí Pradu (2006)

Meryl umí zazářit i v komedii. Důkazem je film Ďábel nosí Pradu z prostředí redakce módního magazínu. Hollywoodská ikona zde ale úsměv nepředvedla. Ztvárnila totiž šéfredaktorku s ledovým výrazem inspirovanou Annou Wintour.

Mamma Mia! (2008)

V muzikálu složeném z hitů kapely ABBA Meryl všechny přesvědčila o tom, že umí i zpívat. Jako Donna diváky nadchla a letos se objevila v pokračování s podtitulem Here We Go Again.

Železná lady (2011)

Na třetího Oscara si Meryl musela počkat s životopisným filmem o slavné britské premiérce Margaret Thatcher. Oceněni tehdy byli i maskéři, kteří odvedli skvělou práci. O proměně Meryl Streep se dnes můžete přesvědčit na Televizi Seznam.

Božská Florence (2016)

Jako zpěvačka Florence Foster Jenkins se Meryl příliš snažit nemusela. Jde totiž o skutečnou postavu, která se dokázala prosadit navzdory naprostému nedostatku talentu. I této výzvy se Meryl zhostila na jedničku. ■