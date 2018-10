Svatba se zatím nekoná. Řepka promluvil i o rozchodu s Kristelovou

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka Michaela Feuereislová

Moderátorka Kateřina Kristelová (38) si nedávno na své sociální síti upravila profil na paní Řepkovou. A hned začaly spekulace o svatbě s exfotbalistou Tomášem Řepkou (44). Ta se ale nekonala. "Svatba nebude. Zatím. Nepřemýšlíme o tom, teď snad ani nechceme. Není důvod. Takhle nám to vyhovuje," řekl Řepka rázně na youtubovém kanále moderátorky.

Nekoná se však ani rozchod. "My se rozcházet nebudeme, z mé strany to určitě nebude," dodal Řepka.

Moderátorka uvedla, že bude stát exfotbalistovi po boku, ať se děje, co se děje. "Je nám spolu dobře. Ať už by se Tomášovi stalo cokoli v životě, od těch nejstrašnějších scénářů po ty méně strašné, já bych mu vždycky stála po boku a bylo by mi úplně jedno, jak dlouho bych na něj případně musela čekat," řekla Kristelová.

Tomáš Řepka má za sebou soud, při kterém byl nepravomocně odsouzený k šesti měsícům vězení nepodmíněně za poškozování práv své bývalé manželky Vlaďky Erbové.

Pozdější soud s Řepkou kvůli luxusnímu autu byl odročen. ■