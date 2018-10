Karel Heřmánek zaměstnal v divadle syna. Promluvil o jeho výplatě

Karel a Karel Heřmánek Super.cz

Karel Heřmánek (71) se svým synem se poprvé potkali na jednom jevišti mimo své domovské divadlo. Poprvé tak výplatu bude dávat Karlovi Heřmánkovi mladšímu někdo cizí. „Karel je výborný herec, už na škole mě zaujal. Původně jsem neměl radost z toho, že si vybral tuto profesi. Ale na škole už jsem viděl, že je to dobrý,“ řekl Super.cz Heřmánek.

Do svého divadla si ho proto vzal hned. No jistě. Kde jinde by měl hrát,“ usmívá se. Vyplácel tak vlastního syna. Podmínky měl úplně stejné jako jeho kolegové. „Výplatu mu dával ředitel a ředitelka. Všichni měli stejně, i jeho alternace,“ vysvětluje.

Oba se nyní potkávají na jevišti Kongresového centra, kde hrají v muzikálové show Tři oříšky pro Popelku. „Role prince mě baví, byla to výzva kvůli tomu, že je tady pan Trávníček, který prince kdysi hrál. Je tady prostor pro humor, hraní, zítra začínám, těším se na to,“ dodal mladší Heřmánek. ■