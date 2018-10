Tahle zrzavá herečka je pořádně umíněná: Ke spolupráci se jí podařilo přemluvit Gotta i Kluse

Nikol Kouklová dala dohromady kalendář pro charitu. Super.cz

Kromě focení klientů Domova Slunce, který se věnuje lidem s určitými typy psychického i fyzického postižení, pro ně připravila i překvapení, když jim na křtu kalendáře rozhodla splnit přání a umožnit setkání s jejich idoly. V některých případech aspoň zprostředkované pomocí videonahrávky či podpisových karet.

"Vždycky se to snažím organizovat pár měsíců předem. Nejdřív přijde nápad, pak oslovuju lidi, dávám je dohromady, v klidu to nafotíme a uspořádáme akci. Dá se to zvládnout," krčila skromně rameny Nikol.

Zprostředkovat setkání s vysněnými idoly klientů bylo ovšem o něco komplikovanější. Přáli si třeba Karla Gotta (79), Marthu Issovou, Moniku Bagárovou (24) anebo Tomáše Kluse (32). "Na internetu jsem si našla jejich oficiální stránky a přes ně začala komunikovat. Ale nepovažuju to za nějaké břímě, dělala jsem to ráda, protože ráda dělám někomu radost. Byl to spíš takový adrenalin, jestli se to povede, nebo ne," řekla nám Nikol.

A s kým to bylo nejjednodušší a s kým nejsložitější? "Nejhůř se dostávalo k Tomáši Klusovi, on je strašně zaneprázdněný, a navíc byl v zahraničí, tak ta komunikace nebyla jednoduchá, ale nakonec se to všechno vyřešilo. Ale třeba management Karla Gotta odpověděl asi do hodiny. A dopis s podepsanými fotkami přišel daleko dřív, než jsem čekala. Opravdu klobouk dolů. Mnoho jiných umělců by se mělo takovou profesionalitou inspirovat," míní Nikol v našem videu ještě prozradila, kde lze kalendář ve prospěch nadačního fondu Slunce zakoupit. ■