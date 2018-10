Sexy herec (50) a jeho žena (62) vyrazili do společnosti. Takhle vypadá jedno z nejdelších manželství Hollywoodu

Hugh Jackman s manželkou Deborrou-Lee Furness Profimedia.cz

Hugh Jackman (50) s manželkou Deborrou-Lee Furness (62) vyrazili na akci Golden Heart Awards v New Yorku a vypadali opravdu kouzelně. Přestože Jackmana fanoušci v minulosti často nabádali, že by si měl najít mladší ženu, on na tyto „rady“ nikdy nedal. Své ženy se vždy zastával a nutno podotknout, že i na veřejnosti se k sobě velmi mají.