Dvouměsíčního syna už vzala do společnosti: Míša Tomešová je díky dvěma malým dětem v kondici jako nikdy dřív

Michaela Tomešová je díky dvěma dětem ve skvělé kondici Super.cz

Na akci byl sice hluk, zaznělo i několik písní, ale malý Jonáš pořád spinkal jako by byl na lesním palouku. "Druhorozené děti musí být trošku odolnější. Je zvyklý na to, že doma štěkají psi, huláká tam Kristián, my s Romanem taky hulákáme, tak bude mít asi tuhý kořínek," domnívá se Míša. "Krásně spinká, dvanáct hodin v kuse jen s jednou pauzou na kojení. Vlastně pořád jenom spinká anebo papá. S Kristiánkem to bylo mnohem horší, protože trpěl na prdíčky," svěřila.

Když jsme začali s tím, že když má tak ukázkové miminko, nemuselo by ji odradit od dalšího rozšiřování rodiny, skoro se ale vyděsila. "Neptejte se mě na nějaké další imaginární dítě. Teď si užívám to, co mám. Obě byly neplánované, ale jsem ráda, že je mám. Teď si ale dáme minimálně pár let pauzu. Už bychom měli nějak pořešit způsob, jak neotěhotnět. Informace o tom, že existuje a dá se používat i nějaká antikoncepce, dorazila se zpožděním i k nám do Úval," dodala se smíchem Míša.

Když jsme si herečku prohlédli ze všech stran v novém kostýmku, který si den před akcí pořídila, museli jsme konstatovat, že dva měsíce po porodu je ve skvělé kondici a může se chlubit i pořádně pevným zadečkem. "Jak pořád nosím děti, je to docela posilovačka a fitko opravdu nepotřebuju. Stačí, když vyrazím na procházku s dvojkočárem. U nás máme docela kopce, takže zadkem tahám čtyřicet kilo. Díky dvěma dětem ušetřím za trenéra," vysvětlila Míša. ■