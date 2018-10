Představitelka první Wonder Woman znovu zazářila: Takhle jí to sluší jen pár let před sedmdesátkou

Lynda Carter Profimedia.cz

Herečka Lynda Carter (67) vypadá skvěle. Znovu to dokázala na akci Golden Heart Awards v New Yorku, kde rozdávala úsměvy od ucha k uchu. Představitelka první seriálové Wonder Woman z roku 1975 oblékla stylový kostýmek, s jehož výběrem pomohla stylistka Ann Caruso.