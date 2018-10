Těhotenství tajila sedm měsíců: Podívejte se, jak krásné herečce mezitím narostlo bříško

Henrieta Hornáčková je v 7. měsíci Super.cz

"Jsem v sedmém měsíci," nemusela nám ani potvrzovat Henrieta, protože bříško mluvilo za ni. "Zatím jsem přibrala osm kilo," dodala herečka, která je v očekávání s muzikantem Honzou, s nímž už žije přes dva roky.

"Miminko jsem moc chtěla, je plánované a už se na něj těším. Pohlaví nevíme a nechceme vědět," doplnila ještě Henrieta s tím, že vybírají jména pro kluka i holku. "Naše volba se nikomu nelíbí, jenom nám, ale neprozradím, jaká jména to jsou," mlžila Henrieta a my žertovali, že nic horšího než Chrudoše nebo Mečislavu by snad s partnerem vybrat nemohli.

V divadle už Hornáčková pomalu končí, zbývá jí jen pět představení. "Ale mám další aktivity, včetně práce s dětmi, takže budu aktivní až do porodu. A kdyby to vyšlo, a líbil se pořad pro děti, který mám v televizi, a mělo se natáčet pokračování, už by to bylo po porodu, protože termín mám v prosinci, okolo Vánoc. Takže budu mít ten nekrásnější dárek. Dostala jsem ho k narozeninám a rozbalím ho pod stromečkem," smála se Henrieta. ■