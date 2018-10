Těhotná Maurerová se chystá na porod: Pohlaví miminka neprozradí, ale řekla, jak se dítě rozhodně nebude jmenovat

Míša Maurerová prozradila, kdy bude rodit. Super.cz

Těhotenství Míši Maurerové (39) jde do finále. Herečka se ale přesto nevyhýbá společenskému životu, s výrazně vyklenutým bříškem dorazila na křest knihy Patrika Hartla s názvem Nejlepší víkend. „Zatím to jde, je ale pravda, že se hodně zadýchávám. Musím často sedět, protože jsem unavenější, ale je to fajn.”

Zajímalo nás, jestli aktuální těhotenství zvládá lépe, než když před deseti lety nosila pod srdcem dvojčata Pepíka a Magdalénku. „Je to tak nastejno. Předtím jsem měla dvojčata, ale byla jsem o deset let mladší, teď mám jedno, ale jsem o deset let starší. Vyjde to nastejno,” říká.

Míša rozhodně nepatří do skupiny žen, které by chtěly být těhotné nonstop. „Jsem známá tím, že říkám, že těhotenství není nejšťastnějším obdobím ženy. Jsem ale přesvědčená o tom, že ten výsledek bude stát za to,” usmívala se Míša.

Herečka by měla rodit okolo Vánoc. Pohlaví a jméno miminka si nechává pro sebe. „Vymyšlená jména máme, ale v ničem nejsem definitivní. Jediné, co vám řeknu, je, že to nebude ani Adam, ani Eva. Sama si pamatuju, že děti, které měly narozeniny, Ježíška a nedej bože svátek v jeden den, tak to měly těžké. Měla jsem pocit, že je rodina odbývala,” říká Míša Maurerová. ■