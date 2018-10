Porota Talentu nevěřícně hleděla na ubohý taneček: Nedoceněná soutěžící pak nešetřila vulgárními slovy

Veronika Mikšová Video: archiv FTV Prima

Pokud by se v televizi místo talentu hledalo sebevědomí, Veronika Mikšová by byla jednoznačnou vítězkou. Amatérská tanečnice je totiž přesvědčena o tom, že její schopnosti jsou srovnatelné s Michaelem Jacksonem. Realita je ale úplně jiná.

„Přihlásila jsem se do talentu z důvodu, že mám dar od Boha,“ řekla sebevědomě před svým vystoupením Veronika, která si říká „Majký Robot“. To, co se později odehrálo na jevišti, však s jejími slovy dost kontrastovalo. Veronika udělala pár líných pohybů a Jaro Slávik ji stopnul po pár vteřinách. Záhy se k němu přidali i jeho kolegové.

Reakce poroty se ale umělkyni nelíbila a došlo na vulgarismy. Na pódiu i v zákulisí z ní vypadly výrazy jako „se po**ali“ či „do p**i“. „Veroniko, myslím si, že nepostupujete, protože to nebylo dostatečně dobré do televize,“ ohodnotil její tanec Jaro Slávik.

„A kam to patří, když ne do televize?“ divila se. „I doma je to moc,“ trefil se do ní Jakub Prachař. Herec, který je momentálně k vidění v novém seriálu Přijela pouť na Stream.cz, by si měl ale dávat pozor, aby si s ním tahle ranařka nechtěla vyřizovat účty. ■