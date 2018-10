Kostnatou herečku vyhodili z letadla. Bránila startu, protože se jí nelíbilo sedadlo a nedostala polštář

Tara Reid Profimedia.cz

Herečku Taru Reid (42) vyhodili z letadla z Los Angeles do New Yorku poté, co bránila vzletu. Tara měla evidentně problémy především se svým sedadlem, když si uvědomila, že nesedí u okénka. Později si začala stěžovat na to, že nedostala polštář a že se cítí stísněně kvůli tomu, že pasažér před ní měl sklopenou sedačku.