Tahle blonďatá Slovenka je novým objevem Filipa Renče! Co na ni říkáte?

Filip Renč Super.cz

Režisér Filip Renč (53) má nový objev a zase je to Slovenka. Po Zuzaně Norisové (Rebelové), Zuzaně Kanócz (Román pro ženy) nebo Lucii Siposové (Na vlastní nebezpečí) obsadil do svého dalšího díla opět dívku ze sousední země. V rodinné muzikálové show Tři oříšky pro Popelku září Nikola Ďuricová.

"Ať se chytnou české herečky za nos. Nikola je multikulturní talent. Splňuje všechny podmínky. Vypadá hezky, umí tančit, činohru, výborně zpívá, a ještě dělá artistický čísla. Máme dvě alternace, obě Češky, ale největší důvěru dostala Nikola. Měl jsem v ní naprostou jistotu," řekl Super.cz Renč.

O Nikolu měl při premiéře obavy jen z jednoho důvodu. "Měl jsem o ni strach, lítá tam bez jištění, je to riziko úplně na hraně. A u toho se má hezky tvářit a zpívat, je to velice riskantní věc, neumím si představit nikoho, kdo by ji na premiéru nahradil," dodal Renč.

Svoji manželku Marušku do nového muzikálu neobsadil. Na premiéře seděla v publiku. "Moje žena je moje žena a moji spolupracovníci jsou moji spolupracovníci. Je dobrý to oddělovat. Maruška není zpěvačka a tanečnice. Jsem nekompromisní. Nedávám role z příbuzenských vztahů nebo ze známosti. Maruška je herečka a dám jí něco, co se na ni bude hodit," dodal režisér. ■