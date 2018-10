Křest první desky bez rodiny? Martě Jandové přišla popřát jen nevlastní sestra, manžel s dcerkou zůstali doma

Marta Jandová Super.cz

Křest desky, na které s pauzami pracovala přes šest let, uspořádala Marta Jandová (44) a její vydavatelství prioritně pro fanoušky. Přesto jsme byli trochu překvapení, když se na něm z celé rodiny objevila pouze její nevlastní sestra Eliška a jako reportérka ještě druhá manželka jejího táty Petra Jandy (76) Martina. No snad to nějak oslavili doma.