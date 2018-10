Náplast po vyhazovu z Novy: Mašlíková vyrazí na romantickou dovolenou s manželem, syna nechají doma

Hanka Mašlíková vypadá odpočatě. Michaela Feuereislová

Po vyhazovu z Novy se nehroutí. Hana Mašlíková Reinders (36) naopak vypadá spokojeněji než kdy předtím. Zmizely jí i kruhy pod očima. "To je asi tím, že malý už nevstává ve čtyři, ale přesunul to na krásnou pátou hodinu ranní," smála se bývalá moderátorka Snídaně s Novou.

"Práce mám tak akorát. Aspoň se můžu víc věnovat synovi. Kdybych si měla vybrat nějakou oslnivou práci, při které bych Andreáska viděla jen dva dny v týdnu, volba by byla jasná," míní blondýnka, která se kromě moderování už roky věnuje profesi kouzelníkovy asistentky v Divadle kouzel Pavla Kožíška.

Těší se ale i na to, že si poprvé po narození syna užije dovolenou jen sama s manželem Andrém. "I o manželství je potřeba pečovat a věnovat se sami sobě navzájem. Takže poletíme na týden do Emirátů a budeme odpočívat. Stýskat se mi určitě bude, ale pro malého by to ještě nebylo. Ještě nechodí, tak by si moře neužil," míní Hanka.

Že by měla na dovolené čas konečně počít i dalšího potomka, ale odmítá. "Jsem trochu sobec, ale myslím, že jedno dítě je aktuálně tak akorát. Můžu se mu plnohodnotně věnovat, a také jednoho vám spíš někdo pohlídá než dva," myslí si Mašlíková. ■