Kanye West oznámil, že chce mít celkem sedm dětí! Co na to jeho žena Kim Kardashian?

Kim a Kanye Profimedia.cz

Když Kanye a Kim navštívili ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho, neváhal se Kanye svěřit s tím, kolik by s Kim chtěl mít dětí. Na prezidentovu otázku, kolik mají dětí, Kanye odpověděl: „Máme tři, ale chtěl bych sedm.“ Jeho odpověď pravděpodobně zarazila především samotnou Kim. „Já bych nechtěla mít sedm dětí,“ reagovala pohotově a zaskočeně se usmívala.

Pár má společně dceru North (5), syna Sainta (2) a nejmenší Chicago (9 měsíců), kterou jim porodila náhradní matka. Kim v minulosti sice přiznala, že uvažují o dalším dítěti, nicméně ona sama by po dvou komplikovaných porodech dítě nedonosila. Navíc se v nedávné epizodě rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians svěřila, že starat se o tři děti je dost šílené.

Doplnila, že mít sedm potomků by vyžadovalo spoustu času a plánování. Uvidíme, jak se Kanyeho ambiciózní plán bude nadále vyvíjet. Pár dorazil s nejstarší dcerou do Ugandy v pondělí, a kromě oficialit si užívají také krásy africké přírody. Mladší Saint a Chicago evidentně zůstali doma. ■