První větší role v českém seriálu: Kolega z Ordinace okukoval známé topmodelce zadek

Pavlína Němcová a Petr Rychlý se setkali před kamerou Ordinace.

Pavlína Němcová (46) už má zkušenosti ze zahraničních filmových produkcí, větší role u nás ji zatím míjely. To se změnilo s nabídkou z Novy, kam nastoupila do seriálu Ordinace v růžové zahradě.

„Moje postava se jmenuje Saša Koutecká, je to rozvedená žena s dvacetiletou dcerou. Laborantka v nemocnici. Vyhlídl si mě tam primář Mázl, ne pro sebe, ale pro Karla Rytíře, kterému by mě rád dohodil. Tak uvidíme, jak to dopadne. Určitě tím dějem trochu zamíchám,“ prozradila Pavlína.

Míchat dějem bude např. s Petrem Rychlým (53), kterého scénář prvního společného dílu postavil do role „čumila“, či Miroslavem Etzlerem (53), s nímž, jak herec uvedl, je Němcová v přízni. „Jsme příbuzní, ale z druhého kolene. Dlouho jsem to nevěděl. Před pár lety jsem moderoval Miss ČR a Pavlína byla v porotě. Přišla za mnou před natáčením a zeptala se mě, jestli vím o tom, že jsme sestřenice s bratrancem. Pavlínu jsem samozřejmě znal jako úspěšnou topmodelku, ale o tom, že jsme příbuzní, jsem nevěděl,“ přiznal Etzler.

Případné milostné scény by tak dostaly poměrně kontroverzní rozměr. „My se nebudeme pářit, k reálnému incestu rozhodně nedojde, a pokud se obejmeme, nevidím na tom nic špatného,“ směje se Etzler. ■