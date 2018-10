Po sebevraždě synovce začala studovat psychologii: Ester Janečková nechce pomáhat lidem jen v Poště pro tebe

Ester Janečková se věnuje psychoterapeutické práci. Super.cz

"Já sice tolik nepřibírala, jen třeba dvanáct kilo, zato jsem se rozkydla do takové kachny," vzpomínala matka dvou dospělých synů a školačky Sáry. "Všechny děti jsem ale relativně dlouho kojila a běhala kolem nich, tak to šlo nějak samo. Ale pak se to zaseklo, tak jsem vyhledala odbornou pomoc a motivaci a po mnoha neúspěšných pokusech se to podařilo," vysvětlila majitelka nyní konstantně štíhlé postavy.

S Ester, která si nyní nabrala ještě víc práce než dřív, jsme se bavili i o tom, jak to zvládá skloubit s rodinou. "Myslím, že to mám jednodušší než maminky, které pracují někde od osmi do pěti. Když mám Sama doma, do maskérny v televizi nastupuju v deset, Poštu pro tebe točíme o víkendu, kdy je Sára s tatínkem, tak se to skloubit dá," upřesnila, že to není tak hrozné.

Teď ale Ester začala ještě s kurzy vystupování na veřejnosti a také studuje psychologii. "Psychoterapeutický výcvik jsem začala studovat před dvěma lety. Je to na pět let a už mám malinkou psychoterapeutickou praxi. Já už se po zdrávce, kterou jsem vystudovala, rozhodovala mezi DAMU a psychologií, moje nejstarší sestra je psychiatrička, hodně jsem řešila svoje děti a pak když se v naší rodině stala ta tragédie, když umřel můj synovec Filip a založila jsem poradnu S barvou ven, tak jsem si uvědomila, že se tomu chci věnovat víc," svěřila Ester. ■