Slovenská kráska přirovnávaná ke slavné brazilské modelce je volná. Jaký by měl být její budoucí partner?

„Vztahy jsou příjemné, když to klape, ale teď nemám mnoho času. Když si najdu čas na sebe a na rodinu, tak to mám vyplněné všechno,” krčí rameny slovenská modelka, která řídí soutěž Miss Slovensko. Karolína stále pracuje v modelingu a do toho ještě studuje poslední ročník vysoké školy.

A jak by její ideál měl vypadat? „Nechávám to na životě a na osudu. Ale vím, jaké by měl mít hodnoty. Vzhledem k tomu, že jsem velmi rodinně založená, tak to je pro mě důležité. Jinak nic speciálního, aby byl milý, galantní a rozuměli jsem si spolu,” říká skromně kráska, která je přirovnávaná k Adrianě Limě (37).

Karolína nemá preferenci v národnosti. „Může to být kdokoli, kdo bude přítomný a budu se s ním cítit dobře. Dříve jsem neplánovala cizince,” uvedla Karolína Chomisteková. ■