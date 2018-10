Vrtulník, tryskáč, anebo snad vlak? Leoš Mareš prozradil, jaké dopravě dává přednost

Leoš Mareš je teď dražší. Super.cz

V létě se Leoš Mareš (42) pochlubil prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram cestou soukromým letadlem na dovolenou na ostrov Mykonos. Teď jsme moderátora potkali, když měl co do činění s vrtulníkem soukromé letecké společnosti. Budou nyní podobné přelety pro jednoho z nejlépe placených českých moderátorů standardem?

„Ano, zažil jsem to, ale určitě to není tak, že bych létal běžně. Pánové a dámy, kteří to mají jako standard, žijí mimo území České republiky a určitě nepatřím do jejich ligy. Ten zážitek jsem měl a těším se jako malé dítě,” nechal se slyšet Leoš, který se na letiště v Nymburku přijel podívat na let helikoptéry, která vezla utajený náklad.

Je pravdou, že zhruba před deseti lety moderátor uvažoval o tom, že by využíval helikoptéru místo auta, a to zejména při svých výjezdech po českých luzích a hájích. „Dokonce jsem se pokoušel vrtulník pilotovat. Snil jsem o tom, že bych se přemisťoval z akce na akci vrtulníkem. Je to strašně náročná záležitost a rychle jsem byl vyvedený z omylu. Nakonec jsem od toho upustil,” říká Leoš, který v tomto ohledu raději zůstává při zemi. „Získaly si mě cesty vlakem nebo autem. Vrtulníkem se občas někam svezu, ale jako dopravní pracovní prostředek to pro mě není.”

Doneslo se nám, že Mareš nedávno poměrně radikálně změnil svůj přístup k práci a už tak často nejezdí po diskotékách a společenských akcích jako v minulosti. Leoš zvýšil požadované honoráře. „Chci mít víc času pro sebe i pro nás. Akcí je méně. Zdražil jsem a ono se to tak nějak stalo samo,” vysvětluje.

Jeho práce v rádiu se ale nový přístup nedotkne, ba naopak svou Ranní show vnímá jako životní jistotu. „Člověk by měl mít nějakou disciplínu, proto chodím stále do práce na šestou, vstávám v pět. Zároveň si držím řád. Teď toho není tolik a to mi vyhovuje,” říká Leoš Mareš. ■