Když si vezme podpatky, kouká na muže shora: Iveta Vítová bojuje s hendikepem 182 centimetrů

Iveta Vítová Super.cz

"Chůze, tedy catwalk, se nezapomíná a není to nic složitého. Pravda je, že podpatky třeba v běžném životě moc nenosím, jenom na tom mole anebo na společenské příležitosti, ale o to víc si to užívám. Podpatky miluju, ale když si takové boty obuju, tak se nevejdu ani do tramvaje. Už normálně jsem vysoká, měřím 182 centimetrů, a když si vezmu podpatky, každý chodí a říká: Jé, vy jste strašně vysoká. Co na to říct? Leda to, že to vím," smála se Iveta.

Klika je, že její muž Jaroslav je také pořádný habán. "Je na to dost háklivý, dokonce říká, že je o centimetr vyšší než já, i když nevím, kde to vzal," smála se moderátorka. "Myslím si ale, že kdybych byla vyšší než on třeba o hlavu, zrovna on by to neskousl. Není to typ chlapa, který by snesl, že mu ženská přerostla přes hlavu. To by náš vztah vůbec neprošel," míní.

Menší muži ale jejím životem také prošli. "Měla jsem je vlastně skoro vždycky, což u mě není těžké. Jednoho přítele, který byl o dost menší, jsem vždycky z legrace posunula při procházce na obrubník, abychom byli stejně vysocí. Anebo když jsme s manželem na bruslích, a on je má a já ne, tak je pěkné k tomu chlapovi vzhlížet. I když ke svému muži vzhlížím i normálně, ale takhle to bylo doopravdy," uzavřela. ■