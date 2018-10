Hvězda Tváře se pochlubila štíhlou figurou: Takhle to Evě Burešové sluší v oblíbených bikinách

Eva se předvedla v plavkách. Foto: Super.cz/instagram E.Burešové

„Poslední teplé dny nám slibují už přes dva měsíce a já mám pocit, že to nekončí a jsem za to ráda,“ připsala si herečka k fotkám v plavkách na balkóně. Během letních prázdnin na slunění příliš času neměla, a tak to doháněla nyní v průběhu babího léta. Přestože byste na figuře Evy jen těžko hledali gram tuku, její postava má do vyhublých křivek anorektiček hodně daleko a u jejích fanoušků série snímků rozhodně sklidila úspěch.

„Dostala jsem se už na 50 kilo, pomalu se to zvedá,“ svěřila se nám nedávno Eva, která se pravidelně objevuje také v roli sestřičky Petry v Modrém kódu. „Nikdy jsem nemocná nebyla, jen jsem hubená. Vždycky mě mrzí, když mě z toho někdo nařkne. Snažím se motivovat své fanoušky, aby byli zdraví, nechci, aby mi někdo pak psal, že mám anorexii,“ vysvětlila Burešová, které to v bikinách rozhodně sluší. ■