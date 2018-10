Dojatá Jiřina Bohdalová: Do síně slávy ji uvedl sám Karel Gott

Jiřina Bohdalová a Karel Gott se opět shledali při významné události. Herminapress

Velké pocty se dostalo herečce Jiřině Bohdalové (87). V Divadle Na Perštýně totiž převzala cenu Mistr zábavního umění, do Síně slávy ji přitom uvedl její velký kamarád Karel Gott (79), který sám získal toto ocenění před dvěma lety.

Herecká legenda byla opravdu velmi dojatá. „Je to pro mě velká čest. Tohle není o přízni diváků a posluchačů, které si užívám už řadu let, ale o tom, že hlasy dávají kolegové z kumštu. A skvělé je i to, že mně tohle ocenění předával Karel Gott, který je získal před dvěma lety. Jsme dlouholetí přátelé a hodně jsme toho spolu zažili a užili a doufám, že nás ještě hodně společných setkání čeká,“ nechala se slyšet Bohdalová.

V proslovu nešetřil slovy ani předávající Slavík, který byl rád, že se s herečkou opět shledal při takové příležitosti. „Já jsem dostal tohle ocenění před dvěma lety, asi proto, že jsem postarší, takže si museli organizátoři pospíšit. Dneska uvádím Jiřinu do Síně slávy, a i já si toho cením a věřím, že nás bude ještě hodně dlouho těšit jak v divadle, tak i ve filmu,“ s úsměvem uvedl Karel Gott. ■