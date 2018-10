Půvabná Slovenka z českých detektivních seriálů přesedlala: Soňu Norisovou uvidíme v romantické komedii

Soňa Norisová dostala hlavní roli filmu podle Marie Poledňákové Foto: Martin Martinek

"Ty další projekty byly většinou seriály. I když každý z nich byl svým způsobem jiný, každý žánrově trochu jinam posunutý. A film Ten, kdo tě miloval? Ten je pro mě velmi zajímavý, protože je to svým způsobem drama, i když je tam kopec srandy," míní o filmu Soňa.

"Nejtěžší je vždy první den natáčení, kdy si moc nevěřím a pochybuji o sobě. Nevím úplně přesně, jak to všechno bude fungovat, a ještě do toho čeština. Tyto pocity velmi rychle opadly, protože na place byla velmi příjemná atmosféra. Režisér, kameraman, herečtí kolegové, zkrátka všichni byli v klidu a hodně jsme se nasmáli. Svého filmového manžela - Pavla Řezníčka znám už dlouho a vím, že je smíšek jako já. Ale že se “odbourávala“ i Eva Holubová (59) nebo Lukáš Vaculík (56), tak to jsem nečekala," vzpomínala na natáčení Norisová.

Zažila si i nepříjemnou scénu. "To bylo s kapry. Když jsem kapry vzala do rukou, zjistila jsem, že pořád žijí, takže moje reakce opravdu nebyla hraná. Stalo se nám to i doma, když jsme si mysleli, že už je po kaprovi a ještě nebylo," smála se s tím, že něco podobného zažila kdysi i doma. I když teď už se bez zabíjení kaprů obejdou. "Můj muž je vegetarián, takže stačí, když koupím kousek hotové rybky pro mne a pro syna. Tenkrát se to stalo tátovi, byla jsem malá a bohužel to viděla. Prosily jsme ho se ségrou, ať kapry zabíjí, když nebudeme doma," doplnila.

To, že mohla natáčet film podle Marie Poledňákové, si užila, protože jde o její oblíbenou autorku. Jen se nemůže rozhodnout, který její film má nejraději. "To je těžká otázka. Samozřejmě S tebou mě baví svět, to je klasika, tu mají rádi všichni. Ale také miluji filmy s Tomášem Holým - Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. V podstatě na jakýkoliv film Marie Poledňákové, který jde v televizi, se vždy ráda podívám," svěřila.

I když hereččina popularita v Čechách stále stoupá, o přestěhování nepřemýšlí. "Vyhovuje mi, že sem mohu jezdit na návštěvy i pracovat, a jsem za to vděčná. Rodinu mám na Slovensku, tam jsem doma. Teď už nemám problém přecházet ze slovenštiny do češtiny. Faktem ale zůstává, že vždy když začínám točit v Čechách, snažím se „do toho dostat“. Minimálně tím, že poslouchám česká rádia, snažím se mluvit, abych si obnovila artikulaci, uchopit melodii češtiny. Rozdílů je spousta, i když se to na první pohled nezdá," uzavřela. ■