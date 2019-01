Zvoní snad už svatební zvony? Po několika měsících vztahu by se Solaříková nebránila svatbě

Solaříková o vztahu. Super.cz

„Já jsem konstantně šťastná. Jsem takový permanentní optimista, takže u mě to není takový rozdíl, jestli jsem zamilovaná, nebo nejsem,” řekla nám herečka na finále soutěže o nejkrásnější foto knihu roku.

Sympatická blondýnka už několik měsíců randí s manažerem hudební televize Tiborem Pagáčem. S tím si prý naprosto ve všem rozumí. Spojuje je také velká láska ke zvířatům. „Moje fenka Jackie může do postele, takže je to v pořádku. Ona ho miluje, to prošlo. Moje rodina ho taky miluje,” říká.

Herečka je přesvědčená o tom, že našla lásku svého života. Vztahem si je natolik jistá, že by se nebránila ani svatbě. „Jsem připravená, ale to je záležitost spíš toho chlapa. To já nechávám čistě na něm,” říká Patricie Solaříková. ■