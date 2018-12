Letos se stala maminkou a už myslí na další dítě: Tereza Vágnerová by ráda dceři pořídila sourozence

Tereza Vágnerová Super.cz

Tereza se sice symbolicky vrátila na divadelní prkna měsíc po porodu, ale raději se chce ubírat jiným směrem. Do obnoveného představení muzikálu Fantom opery se například už nevrátila.

„Občas hraju v Severočeském divadle opery a baletu, ale pomalinku,” říká dcera kapelníka Karla Vágnera, která se věnuje i jiným činnostem než jen kumštu. „Dělám ještě další práci, stavíme rekreační areál, pořádáme dětský tábor a spoustu dalších projektů. Takže já mám práce až až,” uvedla Tereza na finále soutěže o nejkrásnější fotoknihu roku.

O rodičovské povinnosti se Vágnerová dělí s tatínkem holčičky Petrem Asterem. „Pomáhá mi partner. Má architektonickou kancelář, tak si může naplánovat čas,” říká. Vůbec jí nevadí jít z ruky do ruky. Je to hrozně pohodové dítě,” směje se Tereza, která by ráda dcerce brzy pořídila sourozence. „Nejsem těhotná, ale je to v plánu. Byla bych ráda, kdyby k tomu brzy došlo. Aspoň by byly děti parťáci,” culila se Tereza Aster Vágnerová. ■