VIDEO: Roztančená mašina plná pozitivní energie. Podívejte se, jak zářila Tomicová ve StarDance

Pavla Tomicová s Markem Dedíkem překvapili. Video: Česká televize

Opravdu nikdo předem netušil, že se tato plnoštíhlá dáma, která za čtyři roky oslaví šedesátku, umí takto rozvášnit. Diváci na komičce s charismatickým smíchem milují spontánnost, smysl pro humor, nadhled a samozřejmě doceňují její pohybové schopnosti.

„Super ostré nohy, alespoň zpočátku. Takový skvělý výkon jsem nečekala a jsem mile překvapená. Bylo to skvělé od začátku do konce. Plné energie a zábavy,” komentovala výkon herečky fanynka na sociálních sítích. „Pavla je tak pozitivní a optimistický člověk, který si tanec neskutečně užívá. Moc jí držím palečky, jen tak dál. A navíc, jí to moc slušelo,” pěla ódy další fanynka. A my se jim vůbec nedivíme. O jejím skvělém výkonu se můžete přesvědčit ve videu výše. ■