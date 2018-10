Kvůli této fotce boubelatou modelku začali kritizovat. Fanouškům se nelíbí, že zhubla

Ashley Graham Profimedia.cz

Ashley Graham (30) se proslavila jako plus size modelka a díky svým plným tvarům vydělala pěkný balík. Jenže v poslední době její plné křivky trochu mizí. Na nedávném snímku, který sdílela na svém Instagramu, to vypadá, že modelka shodila pár kilo. A fanoušci si toho okamžitě všimli a jen tak to Ashley nedarovali.