Hubne raketovou rychlostí: Váha Tomicové jde ve StarDance rapidně dolů a kostymérky jí nestíhají přešívat šaty

Předvedla se ve skvělé formě. Při prvním rozhovoru, který probíhal takřka před dvěma měsíci, nám Pavla Tomicová (56) svěřila, že by chtěla tancem především něco shodit . Tehdy herečce ručička na váze ale příliš neklesala. To se však s pravidelným trénováním změnilo a po boku Marka Dědíka (35) všechny diváky sobotního přenosu oslnila.

„Je pravda, že váhově to není úplně tak dramatické, ale člověk se strašně zpevňuje,“ svěřila se Pavla s tím, že dává zabrat nejen sobě, ale také kostymérkám. „Teď si stěžovaly kostýmní výtvarnice, že to jde nějak strašně rychle a že to nestíhají přešívat,“ prozradila Pavla s nadšením.

„Mám z toho radost, protože ze začátku se nic moc nedělo, tak se ta figura formovala, ale teď už to začíná jít i z obvodu a je to takový hezký bonus k tomu tancování,“ svěřila herečka, kterou přišel na první přímý přenos podpořit manžel, herec Ondřej Malý, který jí je velkou oporou.

„Nejvíc mě dnes dojal manžel, protože když jsme se klaněli a pak jsem se otočila a viděla jsem na něj, tak to bylo nádherné a byl to ten největší potlesk, viděla jsem, že je dojatý,“ prozradila Tomicová, která svou čačou dostala do kolen nejen diváky v sále, ale i u televizních obrazovek. Podívejte se na vystoupení Pavly Tomicové ve StarDance. ■