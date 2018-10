Přišla Svoboda o svobodu? Kvůli novému kšeftu se musela krásná moderátorka vzdát části prázdnin

Hvězda Petry Svobody stoupá. Super.cz

„Teď už se v té poloze cítím dobře. Ze začátku jsme si ale musela zvykat, protože jsem byla zvyklá být ve zprávách statická a neošívat se, po pěti letech je to úplně obráceně a chtějí po mně život,” usmívá se Petra na koktejl party francouzské značky kosmetiky.

Kvůli přípravám televizního pořadu se musela Petra vzdát části letních prázdnin. „Obětovala jsem část prázdnin, protože probíhaly zkoušky. To ale pro mě nebyla oběť, to s sebou nese každé nové dílo. Myslím si, že to stálo za to. Já věřím, že si to vynahradím,” říká moderátorka, která miluje cestování a své vášně se jen tak nevzdá. „Prioritou je pro mě práce a rodina. Samozřejmě je to na domluvě a podaří se to nějak skloubit. Mám v plánu strávit pět dní v Americe a vyrazit na hory. To se ale natáčení nedotkne,” říká Petra Svoboda. ■