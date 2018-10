Jako by otci z oka vypadla: Dcera Michala Tučného také dělá do hudby. V novém klipu vystupuje i její matka a sestra

V klipu kapely Jelen a Míši Tučné se objeví i Míšina maminka a sestra, žena a nevlastní dcera Michala Tučného.

Dcera zpěváka Michala Tučného se potatila nejen co do podoby. I Míša Tučná zpívá a spolu s kapelou Jelen nyní představuje předělávku otcovy skladby Spím v obilí. Písní zve kapela na podzimní turné, kterým vzdá poctu právě legendě české country hudby. Jejím hostem bude právě zpěvákova dcera Míša Tučná.

Píseň dostala i obrazovou podobu, která vznikala v Hošticích u Volyně, kam Tučný jezdíval na chalupu a kde v závěru života bydlel.

Na skladbu Spím v obilí upozornila sedmičlennou skupinu právě Míša Tučná. „Poslední týdny v kapele písněmi Michala Tučného všichni žijeme. Přibližně dvacet jsme jich natočili akusticky jako demosnímky. Chtěli jsme přijít na to, které nám interpretačně nejvíc sednou. A Spím v obilí jsme přehlédli. Pak nám ale Míša řekla, že patří k jejím nejoblíbenějším. Zkusili jsme ji zahrát společně a hned napoprvé bylo jasné, že je to jelení píseň – především energií. Všechno do sebe zapadlo hned na první dobrou,“ říká zpěvák Jindra Polák.

Ve videoklipu kromě kapely a zpěvákovy dcery vystupuje také jeho žena Marta a nevlastní dcera Gabriela. V závěru všichni symbolicky zapalují svíčku u jeho hrobu. „V době největší popularity Stodoly (festival Stodola Michala Tučného - pozn.) se k tátově hrobu stála i dvoukilometrová fronta. Fanoušci mu sem nosili květiny i kamínky. Nikdy nás nepřestávalo udivovat, jak ho národ miloval,“ vzpomíná Míša Tučná.

Turné kapely Jelen začne 16. listopadu v Herálci a skončí 15. prosince v pražském Foru Karlín.

„Některé skladby představíme s Míšou jako duet, jiné zazpívá ona sama. Vybrali jsme takové písně, které se budou hodit do našeho kapelního stylu. Vždy totiž ctíme původní úpravy a rozhodně bychom je nechtěli předělávat nějak násilně,“ říkají kluci. „Kéž by tátův odkaz třeba i prostřednictvím těchto koncertů žil dál,“ dodala Míša Tučná. ■