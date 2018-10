Vévodkyně Kate uchvátila tmavě růžovou róbou: Takhle jí to slušelo na svatbě princezny Eugenie

Vévodkyně Kate s princem Williamem Profimedia.cz

Vévodkyně s Cambridge (36) dorazila do Kaple sv. Jiří ve Windsoru v tmavě růžových šatech od oblíbené značky Alexander McQueen. Šaty doplnila o slušivý klobouček s růžičkami, který jí ovšem kvůli prudkému větru málem uletěl. Na svatbu princezny Eugenie dorazila Kate s princem Williamem (36).

Kate, která na společenských událostech ráda recykluje staré outfity, tentokrát zvolila oděv opravdu skvěle. Královský pár dorazil bez dětí. Ty měly ostatně jinou úlohu. Charlotte (3) šla Eugenii za družičku a malý George (5) za mládence.

Vévodkyně měla velmi nabitý týden. Tento měsíc jí skončila mateřská „pauza“ a opět naskočila do kolotoče svých královských povinností. Připojila se k princi Williamovi na summitu duševního zdraví v Londýně, otevřela V&A fotografické centrum a do toho je oporou své těhotné sestře Pippě, která by měla rodit každým týdnem. Kate se tedy rozhodně nenudí. ■