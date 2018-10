Znovu na místě činu: Vévodkyně Meghan okouzlila hosty ve Windsoru

Vévodkyně Meghan na svatbě manželovy sestřenky Eugenie Profimedia.cz

Je to pět měsíců, co si zde vzala za muže prince Harryho (34). A dnes se vévodkyně Meghan (37) do kaple sv. Jiří ve Windsoru vrátila. Tentokrát jako host na svatbě příbuzné, Harryho sestřenky Eugenie.