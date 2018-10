Tak to tu ještě nebylo! Živý Ken Rodrigo Alves si vyšel do společnosti jako Jessica

Rodrigo Alves Profimedia.cz

Pokud jste si mysleli, že živý Ken Rodrigo Alves (35), který je posedlý svým vzhledem natolik, že do něj investoval více než 14 miliónů korun, vás už ničím nemůže překvapit, opak je nejspíš pravdou. Všechny přítomné šokoval, když dorazil na akci Vivid - One Grand Show v Berlíně jako žena.

Rudé šaty s korzetem, černá paruka a výrazné líčení se přítomným opravdu vryly do paměti. Alves již v minulosti naznačil, že by lidé neměli být nuceni hlásit se k jednomu pohlaví. „Pohlaví lidí definuje, co od nás společnost očekává. Lidé čekají, že bychom se měli nějak oblékat a nějak chovat. Když jsem byl malý, dědeček mi kupoval panenky Barbie a dovoloval mi se oblékat do babiččiných šatů. Lidé by neměli být definováni podle pohlaví,“ svěřil se Mailonline Alves, který občas využívá pseudonym Jessica, když se převléká za ženu.

Také se svěřil s tím, že nosí ženské oblečení, ale rád by s korzetem pro muže prorazil jako s novým trendem. „Korzet pod blejzrem vypadá velmi elegantně a zlepší to držení těla,“ dodal Alves, který v Berlíně natáčí televizní show. Uvidíme, jestli se s jeho nápadem nosit korzet ztotožní i další muži. V tuto chvíli o tom dost silně pochybujeme. ■