S manželkou se rozešel teprve před několika měsíci a už má náhradu. Hollywoodský krasavec prý randí s touto zpěvačkou

Nedá se nic dělat, i to se stává a oba herci se evidentně posunuli dál. Přestože ještě nejsou ani rozvedeni, oba už údajně randí s někým jiným. Je to ovšem nová známost Tatuma, která upoutala pozornost celého světa. Má jí totiž být populární britská zpěvačka Jessie J (30). Přestože ani jeden z nich vztah oficiálně nepotvrdil a nebyly pořízeny ani žádné fotografie, které by nasvědčovaly, že jsou tito dva opravdu spolu, jedná se o žhavé téma číslo jedna světových bulvárních médií.

„Hodně se teď vídají a Channing je z ní nadšený. Jessie je na cestách, ale on ji chce poznat víc a chce s ní trávit co nejvíc času. Vyhovuje mu to a chce vidět, kam to povede. Zná Jessie už nějakou dobu a vždy si myslel, že je velmi talentovaná,“ svěřil zdroj z Tatumova okolí pro eonline.com.

Pokud byste si mysleli, že Jenna bude jako Channingova bývalá zhrzená, jste na omylu. I ona se prý posunula dál a randí. O Channingovo soukromí se nezajímá, dokud je dobrým otcem jejich dcerky Everly (5), a přeje mu štěstí. Nutno podotknout, že Jessie se poměrně hodně podobá právě Jenně. Ať už se tento nový hvězdný vztah potvrdí nebo nikoliv, jedno je jisté. Channing má velmi dobrý vkus na ženy. ■