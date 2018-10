Další zranění: Daniela Šinkorová se bála, aby na parket StarDance nemusela nastoupit sama

Herečka pilně trénuje pod vedením Michala Padevěta. Michaela Feuereislová

Letošní ročník StarDance bude zřejmě na zdravotní problémy opravdu bohatý. Odstartoval to již před prvním tréninkem herec a hudebník Václav Kopta (53), který si nešťastně zlomil prst na noze. Poté, co se uzdravil a začal trénovat, ale přišlo další zranění, přetrhl si sval na noze a musel ze soutěže odstoupit. Nyní navštívil lékaře profesionální tanečník a partner Daniely Šinkorové (45) Michal Padevět.

„Dělali jsme zvedačku, dvakrát třikrát a počtvrté mě píchlo v zádech, nicméně jsem trénoval dál,“ svěřil se Super.cz tanečník, s tím, že problémy přetrvávaly. „Ta bolest byla trochu nesnesitelná, takže jsem šel do vinohradské nemocnice na opich zad,“ prozradil Michal, který následně opět naskočil do zkoušení s herečkou.

„Přes týden to ale nějak nepovolilo a furt jsme trénovali a já už jsem pak nemohl sedět ani v autě,“ řekl Padevět. Chvíli to tak vypadalo, že bude muset vše, co se během několika měsíců Šinkorová naučila, předvést sama. To by ale její partner nedopustil a navštívil opět lékaře. „Zjistilo se, že mám zánět sedacího nervu, takže jsem dostal injekci do zadku a vše je v pořádku,“ svěřil se Michal, který ještě ve čtvrtek navštívil polikliniku, kde mu pomohli.

V pátek se na zkoušce v holešovických ateliérech objevil již v plné síle. Daniela tak může být v klidu a své taneční schopnosti předvede v sobotu na České televizi po boku svého tanečníka. ■