V nové roli vás hvězda Tváře překvapí. V převleku možná ani nepoznáte známou sexbombu a moderátora, který měl letní úlet

Známé tváře to rozjely.

Letos se moderátor pořadu Tvoje tvář má známý hlas kvůli akci Life! proměnil do postavy vrátného. „Vy chcete řiditela? Našeho řiditela? Tož on to nebere, ale já vám to ukážu sám, beztak to vím nélíp,“ provází herec delegaci z Prahy výstavištěm v roli extraordinérního vrátného. Hercova brněnština celá v klipu nezazní, ale při natáčení sportu neměl problém ani s texty typu „A voni vo vás vijó?“, padaly z něj zcela přirozeně, o přízvuku nemluvě.

K Brnu přitom známý herec přímý vztah nemá, je rodák ze Šumperka a žije v Praze. Je však pravdou, že už počtvrté dělá ambasadora tanečního rekordu – akce, při které se tanečníci, návštěvníci i známé osobnosti snaží o společnou choreografii v co nejvíce lidech. Loni pokořili laťku 2000 osob.

Ptali jsme se Ondřeje, proč hraje právě vrátného Pepu. „Protože na brněnském výstavišti stejně jako v každé jiné velké firmě platí, že nejdůležitější jsou vrátní a uklízečky,” vysvětluje.

Z toho důvodu v klipu najdeme i sexy uklízečku Milunu, kterou ztvárnila modelka Andrea Verešová (38). V zástěře jí to sluší stejně jako ve zlatých šatičkách, které přímo ladí ke stylu hudby à la Whitney Houston. Milunu a v podstatě i Andreu tanec baví. „Já ho miluji. Myslím si, že tanec je přirozený způsob projevu člověka a osobnosti. Říká se dokonce, že tanec je zpívání pohybem,“ prozradila klipová Verešová.

Dvojici ještě doplňuje namakaný instalatér Franta v podání sportovce a moderátora Romana Šebrleho (43), který má za sebou pikantní letní zážitek, a nepříjemná pražská podnikatelka v excelentním podání Evy Decastelo (40). Společně to všichni pak rozjedou i v závěrečném finále klipu. „Netušila jsem, že Ondřej Sokol je absolutní šprt, protože na rozdíl od nás, kteří jsme se učili choreografii na místě, on se připravoval snad už čtrnáct dní dopředu,“ říká Decastelo. ■