Nemá stylistu a líčí se sama. Švandová radí, jak může žena vypadat svěže i po sedmdesátce

Jestli se dá o některé české herečce říct, že stárne do krásy, tak je to Jana Švandová (71). Žena, která byla považovaná v sedmdesátých a osmdesátých letech za sex symbol své generace si je ale dobře vědoma, že na vzhledu musí žena neustále pracovat.

„Každá žena v každém věku by pro sebe měla něco udělat. Když je člověk mladý, tak je to jednodušší. Když člověk stárne, tak se o sebe musí víc starat,” nechala se slyšet Švandová na koktejl party známé francouzské kosmetické značky. „Člověk musí být pozitivní a musí mít úsměv na tváři. Když jste od rána naštvaný, tak se to odráží v obličeji,” prozradila svůj recept na svěží vzhled a dále dodala: „Moje teta, která oslepla ve svých padesáti letech a i nadále zůstala stále krásná, říkala: Každá žena se o sebe musí starat. Někdy to vyžaduje víc úsilí a práce, ale je jen na ní, co pro to dělá. Každá žena je krásná, protože je žena.”

Také Jana Švandová někdy v soukromí dává přednost pohodlí před parádou. „Tyhle dny pohody miluju, kdy se člověk může odpočívat, nemusí se přetvařovat a nanášet make-up. To se děje většinou v létě o prázdninách,” říká Jana Švandová.

Švandová příliš často nevyužívá pomoci profíků zabývajících se vzhledem. „Já už se znám nejlépe, takže se líčím sama,” říká Švandová, která nevyužívá ani pomoci stylistů: „Mám ráda sportovní módu. Docela se zajímám o módní trendy, chodím na týdny módy, ráda se rozhlížím a uvažuji o tom, co na sebe a co ne. Chodím taky do obchodů, kde mají oblečení, které mi vyhovuje.” ■