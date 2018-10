Už se opět ztrácí před očima. Za štíhlostí Šinkorové nestojí odříkání jídla, ale dřina při tanci

Daniela Šinkorová zvolila odvážný model. Super.cz

„Měli jsme dnes první zkoušku, kde jsem byla za něžnou, protože náš první tanec je waltz. Tak jsem si potřebovala vydechnout a být tak nějak divočejší,” zdůvodňovala výběr svých kožených malých černých s třásněmi Daniela.

Společenský tanec přirovnává k vrcholovému sportu a díky němu se jí prý také změnila postava. „Nic pro to nedělám. Jen denně trénujeme tři hodiny. Pokud se to tělo dostalo do takového tvaru, tak jsem za to vděčná společenským tancům a mému tanečníkovi Michalu Padevětovi,” říká.

Přípravám na večírek prý nemohla věnovat příliš času. „Momentálně žiju z minuty na minutu. Věděla jsem, že bych měla být slušně oblečená, osprchovaná a nalíčená. Moc nemám na výběr šatů, protože jsem zhubla tolik, že mi celá garderoba není,” říká Daniela Šinkorová. ■