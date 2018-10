Důkaz lásky už neskrývá. Tereza Kostková se pochlubila snubním prstýnkem

Tereza Kostková Michaela Feuereislová

Ještě před zahájením nové řady StarDance na Terezu praskla informace ze soukromí. Taneční show bude opět moderovat jako vdaná paní. Ještě před jejím zahájením vyrazila do společnosti, kde všechny pohledy směřovaly k jejím prstům. Kdo ale zkoumal její levou ruku, musel být zmatený.

Obvyklé je, že se zásnubní a snubní prsten nosí na levém prsteníčku, a to z toho důvodu, aby byl blíže k srdci. Tereze Kostkové ale zdobí prsteníček pravé ruky. „Že ho mám na pravé ruce? No mně se to tak líbí, prostě to tak cítím," uvedla na finále soutěže o nejhezčí fotoknihu herečka, jejímž záměrem nebylo prstýnek skrývat. ■