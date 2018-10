Nový nos a blond hříva: Podívejte se, jak se z rusovlásky Jitky Schneiderové stala Cyndi Lauper

Herečka potřebovala úplně jiný nos. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Bez pořádně fazóny by to prostě nešlo. Pro sedmý díl show Tvoje tvář má známý hlas si Jitka Schneiderová (45) vylosovala americkou zpěvačku Cyndi Lauper. Popová hvězda je známá nejen svým božským hlasem, ale také extravagantním vzhledem, na kterém si po celou svou kariéru zakládá.

„Vlasy se mi hrozně líbí, je to pěkná dekadence,“ svěřila se Jitka, které maskéři na hlavě vykouzlili opravdu zajímavý útvar. Schneiderová se na jevišti objeví s romantickým hitem True Colours. „Moc jsem si to užila, na rozdíl od celé poroty mám tuto písničku doopravdy ráda,“ prozradila Schneiderová.

Na herečce se maskéři vyřádili nejen co se týče účesu. Jitce totiž museli vytvořit zcela nový nos, aby se americké zpěvačce co nejvíce podobala. Podívejte se, jak se maskérům proměna Jitky v popovou veteránku osmdesátých let povedla. ■