Zemřel kytarista Tomáš Berka (✝50), který koncertoval s Luckou Vondráčkovou: Takhle dojemně na něj zpěvačka zavzpomínala

Lucie absolvovala turné s tatínkovou kapelou Vokobere. Tomáš Berka je zde druhý zleva. Michaela Feuereislová

Až do posledních chvil svého života rozdával radost publiku. Kytarista a člen kapely Vokobere Tomáš Berka (✝50) zemřel na následky mozkové mrtvice.

Tomáš Berka jako kytarista na koncertech doprovázel i Lucii Vondráčkovou (38), bylo to v rámci společného turné s Vokobere v roce 2016. „Byl to láskyplný, upřímný a laskavý člověk. Skvělý muzikant. Myslím na jeho rodinu a nenacházím slova. Je mi to tak líto,“ uvedla pro Super.cz zpěvačka.

Ke kytaristovi měl velmi blízko i její tatínek Jiří Vondráček, které na kolegu z kapely Vokobere zavzpomínal na sociální síti.

„Tohle se mi píše opravdu hodně těžce. Náš kolega a kamarád Tomáš Berka dnes ráno zemřel. Na posledním koncertě s Vokobere přímo na jevišti zkolaboval. Byl okamžitě převezen sanitkou do plzeňské nemocnice s diagnózou mozková mrtvice. Doufali a věřili jsme, že to ustojí... ale stav se bohužel během pěti dní jen zhoršoval,“ popsal Vondráček poslední dny kytaristy.

„Dneska bohužel skončila Tomášova životní a hudební pouť. Je nám to všem hrozně líto a nezbývá nám než doufat a věřit, že se potkáme až zase jindy a jinde,“ dodal otec Lucie Vondráčkové s velkou úctou.