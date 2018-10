Pohodlné, praktické a svůdné. Podprsenky pro všední den i na ples

Černá perla ozdobí váš dekolt

Pearl uspokojí všechny nároky, které my ženy na podprsenky máme. Dokonalou oporu ňadrům zajistí vyztužené košíčky s kosticemi a díky elastickému obvodu s pohodlnou gumičkou se nemusíte bát, že by vás snad podprsenka tlačila. O královský pocit se pak postará květinová krajka, která zdobí nejen košíčky, ale plynule přechází až na ramínka. A pokud vám příroda nenadělila bohatý dekolt, určitě oceníte možnost vložit do košíčků i doplňkové vycpávky.