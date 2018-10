Není jen moderátorkou zpráv a tanečnicí ve StarDance: Daniela Písařovicová prokázala na koncertě další talent

Daniela Písařovicová si zazpívala na swingovém galakoncertu. Michaela Feuereislová

Moderátorka známá z České televize si nezazpívala někde na karaoke s přáteli, ale rovnou na prknech vinohradského divadla mezi zavedenými hudebními hvězdami. Daniela dostala příležitost vystoupit na galakoncertu Pocta českému swingu aneb hledáme písničku pro všední den. Oslovil ji duchovní otec celého projektu Petr Sovič, který sestavil program mapující vývoj swingu na našem území od dob první republiky po 60. léta.

„Daniele jsem nabídl spolupráci po tom, co jsem ji slyšel zpívat s Hamletama a Michalem Hrůzou. Jelikož je to charismatická žena, říkal jsem si, že by jí swing a velká kapela mohly slušet. A nemýlil jsem se. Zazpívali jsme si spolu duet z muzikálu Kdyby tisíc klarinetů - Tak abyste to věděla. Daniela teď má plnou hlavu práce ve StarDance, ale nabídku ode mne přijala a já se těším na další spolupráci,“ řekl kapelník orchestru Golden Big Band Prague, který na večer plný swingových melodií pozval i Jitku Zelenkovou, Dashu, Leonu Machálkovou či Kateřinu Brožovou.

Pokračovatel hudebního odkazu Karla Štědrého a Waldemara Matušky si zazpíval i s Václavem Noidem Bártou. „Na Karla jsme vzpomínali duetem Mám malý stan, který jsem zpíval poprvé od jeho smrti. Ta mě jako kamaráda velice zasáhla,“ dodal Petr Sovič. ■