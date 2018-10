Sexy jako nikdy předtím: Míša Badinková to v Tváři rozjela v podvazcích a rudém prádélku

Herečka se předvedla jako Fergie. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Pro sedmou epizodu si Badinková musela připravit pěvecké a taneční číslo z muzikálu Nine. „Je to o italské lásce, nejdřív to vysvětluje mladým hošíkům a pak se rozvášní. Moje holčičky říkaly, že ta písnička je asi zlá a strašidelná, moc mi nevěřily, že je to o lásce,“ svěřila Míša k písni Be Italian, kterou všem vyrazila dech.

Nutno říct, že nejeden divák, který ji na obrazovce v sexy prádle a podvazcích zahlédnul, musel lapat po dechu. Badinková se proměny v americkou zpěvačku chopila skvěle a svým výkonem oslnila porotu a své kolegy natolik, že do poslední chvíle bojovala o první místo s Robertem Jaškówem, který se nakonec stal vítězem sobotního kola. ■