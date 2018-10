Sexy blondýnce narostlo bříško: Takhle vypadá v roli herečky, kterou v 9. měsíci těhotenství zavraždila sekta

Margot Robbie jako Sharon Tate Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Režisér Quentin Tarantino (55) se rozhodl oživit událost, která nepřestává šokovat ani po téměř 50 letech. Do role Sharon Tate (✝26), která se stala obětí masakru, obsadil australskou krásku Margot Robbie (28).

Herečka se proslavila filmem Vlk z Wall Street, v němž ztvárnila manželku Leonarda DiCapria (43). S ním se setkala i při natáčení novinky Once Upon a Time in Hollywood, v němž Tarantino vypráví o řádění sekty vedené Charlesem Mansonem.

Margot, která se letos dočkala oscarové nominace za hlavní roli ve filmu Já, Tonya, byla v Los Angeles zvěčněna s těhotenským bříškem. To jí v kostymérně vytvořili kvůli roli herečky Sharon Tate. Manželka režiséra Romana Polanského byla v roce 1969 zavražděna v devátém měsíci těhotenství společně s dalšími čtyřmi lidmi. Margot to s bříškem a s vizáží ve stylu 60. let moc sluší. O výsledku se budeme moci v kinech přesvědčit v srpnu příštího roku. ■