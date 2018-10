Kočka z Rychle a zběsile vyrazila na premiéru bez podprsenky. V odvážném outfitu poodhalila své přednosti

Michelle Rodriguez Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Profimedia.cz

Na premiéře se předvedla v bílých šatech, které odhalovaly její pas a trochu poprsí. Již tradičně se ukázala bez podprsenky. Michelle, která si své role nyní více vybírá, preferuje ztvárňovat silné ženské charaktery.

Takovou roli má ostatně i v novém snímku Vdovy nebo Alita: Bojový Anděl, který půjde do kin v prosinci. A co si budeme nalhávat, jen málokdo by si Rodriguez dokázal představit v roli uťápnuté puťky. Role nezávislých žen jí jednoduše sedí. ■